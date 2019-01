Daniel Ramos é sucessor de José Gomes no comando do Rio Ave

Daniel Ramos é o novo treinador do Rio Ave, com o qual assinou contrato válido até final da temporada, com mais uma de opção, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.

O técnico, de 48 anos, que começou a temporada no Desportivo de Chaves e saiu após uma série de maus resultados, é o sucessor de José Gomes no comando dos vila-condenses, que, entretanto, assinou pelo Reading, do segundo escalão do futebol inglês.

Daniel Ramos só vai assumir o comano da equipa na próxima quinta-feira, mantendo-se Augusto Gama com técnico interino no jogo desta quarta-feira, frente ao Moreirense, da 15.ª jornada da I Liga.

Daniel Ramos, natural de Vila Conde, formou-se como futebolista nos escalões jovens do Rio Ave, onde chegou a dar os primeiros passos no futebol sénior.

Como treinador, conta com passagens por Marítimo, Santa Clara, Famalicão, Ribeirão, Naval, União da Madeira, Trofense, Vizela, Gondomar, Moreirense, Dragões Sandinenses e Vilanovense.

O técnico vai encontrar o emblema vila-condense no 10.º lugar do campeonato, com 19 pontos, e a atravessar um momento menos bom em termos de resultados, com seis jogos consecutivos sem vencer na I Liga.