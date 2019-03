Motores Daniel Nunes garante pódio em Córdoba Por

Daniel Nunes e Fernando Almeida alcançaram a terceira posição da Peugeot Rally Cup Ibérica no Rali Sierra Morena, segunda prova da competição monomarca da Peugeot Portugal e Espanha.

Na prova que teve como base a cidade espanhola de Córdoba a dupla portuguesa esteve em destaque, e se no primeiro dia alguns problemas de travões no seu 208 R2 condicionaram a sua prestação, a equipa Inside Motor zelou para que continuassem em prova sem mais problemas.

Partindo para a etapa deste domingo na segunda posição do troféu, Daniel Nunes procurou manter um ritmo forte, muito embora um furo na primeira especial do dia tenha dificultado a sua tarefa e impossibilitado a manutenção do lugar intermédio da prova. Ainda assim a terceira posição permitiu-lhe recolher importantes pontos para a competição destinada aos Peugeot 208 R2.

“Entramos no primeiro dia à espreita do resultado e os troços da noite não foram nada fáceis. Desde a segunda especial os problemas de travões atormentaram-nos o andamento, mas ainda assim terminamos em terceiro. No segundo dia furamos logo na primeira especial e a partir desse momento tivemos de gerir o andamento para fazer a gestão dos pneus até ao final do rali. Mesmo assim realizamos as últimas especiais já sem pneus”, conta o piloto de Sintra.

Daniel Nunes mostra-se satisfeito com o resultado: “Saímos daqui com um excelente terceiro lugar na minha estreia ‘fora-de-portas’ e logo num rali tão longo, duro, mas excelente. Consegui um ritmo forte, senti-me bem durante toda a prova, o que me permitiu ser consistente, quer no andamento, quer nos resultados”.

“Foi sem dúvida o melhor rali que já alguma vez fiz em asfalto. Muito público e completamente aficionados desta modalidade, num rali com uma organização excelente. Quanto à minha equipa dou os parabéns ao Fernando Almeida. Teve um desempenho muito bom. Um agradecimento especial à Inside Motor. Este resultado deve-se a eles, que trabalharam sempre ao mais alto nível para ter o 208 R2 sempre com um ‘set-up’ ideal”, acrescentou o piloto sintrense.