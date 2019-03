Motores Daniel Nunes em estreia internacional Por

Depois do bom desempenho no Rali Serras de Fafe, Daniel Nunes enfrenta a sua primeira prova além fronteiras na segunda roda da Peugeot Rally Cup Ibérica.

O piloto de Sintra, juntamente com o navegaor algarvio Fernando Almeida, estarão à partida da 37ª edição do Rali Sierra Morena, que terá lugar na região espanhola de Córdoba.

Trata-se de uma prova em piso de asfalto que também é pontuável para o Campeonato de Espanha de Ralis, sendo a segunda da competição monomarca da Peugeot Portugal e Espanha, onde Daniel Nunes ocupa a segunda posição com o resultado obtido em Fafe.

O piloto da Inside Motor está ciente do desafio enorme que tem pela frente: “É a minha estreia em ralis fora de Portugal, vamos até ao país vizinho e estamos conscientes que será tudo novo para nós”.

“Queremos manter a nossa estratégia de ser rápidos e consistentes, estamos em segundo da competição da Peugeot e com um bom resultado neste 2º round poderemos sair daqui com as condições para nos mantermos na competição e na luta pela vitória que estará novamente ao rubro desta vez com uma forte ‘armada’ de pilotos espanhóis”, refere também Daniel Nunes.

A prova vai para a estrada hoje com o ‘shakedown’ e a ‘qualifying stage’. Amanhã terá lugar a primeira etapa, com as especiais de Cerrotrigo, Villaviciosa! Sábado palco para a dupla passagem em Obejo, Cerrobejuelas, PozoBlanco/VillaHarta e Córdoba, totalizando os 189,26 kms em especiais cronometradas num total de 584,55 kms de percurso total de prova.