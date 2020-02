Motores Daniel Nunes de regresso após longa ausência Por

Daniel Nunes está de regresso ao Campeonato de Portugal de Ralis no Rali Serras de Fafe e Felgueiras, que se disputa dentro de uma semana.

É o fim de um interregno na carreira do piloto viseense, que a seu lado no Peugeot 208 R2 terá Nuno Mota Ribeiro.

Fotos: Nuno Dinis

A satisfação de Daniel Nunes por estar à partida da prova da Demoporto é grande: “Regressar aos ralis deixa-me muito feliz, principalmente começando o campeonato em Fafe, pois é uma prova que adoro. Regressamos aos comandos do Peugeot 208 R2 da Inside Motor e isso para mim é uma enorme vitória após uma longa recuperação. Vai ser um regresso com muita vontade de rever os amigos, voltar com toda a garra e determinação”.

“Este ano com um navegador novo e experiente, Nuno Mota Ribeiro, que me dá alguma confiança e tranquilidade para voltar outra vez à performance como tinha, num espaço de tempo tão curto. Como tem sido hábito, voltamos com o carro amarelo com a mesma decoração de 2019, tendo em conta que fizemos poucas corridas decidi que esta seria a melhor forma de agradecer a quem me apoiava e apoia, na altura do meu abandono forçado”, salienta também o piloto beirão.

Daniel Nunes já experimentou o seu Peugeot procurando as melhores afinações para os troços de terra de Fafe e Felgueiras e mostra-se confiante: “Fizemos um mini teste num local que já conhecíamos, conseguimos resultados surpreendentes, obtendo a performance que queríamos. Esse momento deu-me uma enorme força e coragem de entrar no campeonato com vontade de vencer”.

“Sabemos que vai ser um longo, duro e difícil campeonato com novos adversários mas estamos cá para lutar pelas vitórias”, acrescenta o piloto nortenho, pronto para enfrentar uma prova que vai arrancar dia 28 com dupla passagem pelo troço de Aboim/Monte (16,42 km) e pela Street Stage (1,67 km).

No dia 29 a prova organizada pela Demoporto terá dupla passagem pelas especiais de Montim (8,83 km), Seixoso (7,98 km), Santa Quitéria (9,26 km), Lameirinha (11,94 km), Luílhas/Guilhofrei (11,21 km) numa prova que marca o regresso do município de Felgueiras aos ralis nacionais.