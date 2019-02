Motores Daniel Nunes com dupla ambição no arranque da época Por

Daniel Nunes, acompanhado por Rui Raimundo, inicia a defesa do título nacional de ralis de duas rodas motrizes no final da semana no Rali Serras de Fafe.

O piloto de Sintra volta a apostar no Peugeot 208 R2 e no co-piloto famalicense, seguindo o princípio de ‘em equipa que ganha não se mexe’.

Nunes espera voltar a ser o melhor dos R2 e também na Peugeot Rally Cup Ibérica, para a qual a prova da Demoporto pontua. O piloto sintrense venceu aliás a derradeira prova de 2018 do troféu promovido pelos importadores da marca do leão em Portugal e em Espanha

“No Rali Serras de Fafe vamos com as nossas ambições no Campeonato de Portugal de 2 Rodas Motrizes e também na Peugeot Rally Cup Ibérica com um 208 R2 da equipa que nos permitiu os títulos de 2018, a Inside Motor, que nos últimos meses fizeram um trabalho excecional no carro”, afirma Daniel Nunes.

O piloto de Sintra já delineou a sua estratégia para o ‘Serras de Fafe’: Vamos com vontade de andar rápido e, como sempre, espetaculares. Estas especiais em piso de trra são míticas nos ralis, proporcionando-nos momentos únicos, mas temos de manter sempre foco nos resultados. Temos a noção que teremos muitos e bons adversários, mas temos todas as condições para sair de Fafe com mais um brilhante resultado”.