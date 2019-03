Motociclismo Daniel Jordão e Beto Borrego brilham na Baja do Pinhal Por

Daniel Jordão nas motos e Beto Borrego nas Moto4 foram os vencedores da Baja TT do Pinhal, segunda prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno da FMP.

Para o piloto da Figueira da Foz foi a primeira vitória absoluta nas duas rodas na competição maior da modalidade no nosso país, enquanto que para Borrego foi o regresso aos triunfos.

Mas Salvador Vargas foi o primeiro piloto a estar em destaque nos três dias da corrida organizada pela Escuderia de Castelo Branco nos concelhos de Idanha-a-Nova, Sertã e, pela primeira vez, Vila Velha de Ródão.

No prólogo Vargas conseguiu uma décima de vantagem sobre Domingo Santos e a sua AJP, e assim foi o primeiro líder desta Baja TT do Pinhal. Contudo uma queda no primeiro setor seletivo fê-lo perder várias posições e foi Daniel Jordão quem terminou o dia na frente.

A partir daí o piloto figueirense dominaria a prova, com Bernardo Megre a ‘ameaçá-lo’ com a vitória no segundo setor, mas a ter de se contentar com a segunda posição, a 2m41,8s do vencedor, enquanto Salvador Vargas concluiu a baja na terceira posição.

Não obstante o triunfo João não evitou um susto, ao ter um acidente, e foi a custo que concluiu a sua participação, impondo-se à ‘geral’ e em TT2, enquanto Megre venceu em TT1, ficando o triunfo em TT3 para Vargas.

Beto Borrego esteve sempre na liderança da moto4. Impôs-se no prólogo e voltou a ser o mais rápido no primeiro setor seletivo, com uma vantagem superior a dois minutos e meio sobre o campeão em título, Arnaldo Martins.

Com a desistência do seu principal adversário o piloto de Ponte de Sôr viu a sua vida mais facilitada. No segundo setor limitou-se a gerir, embora tendo gasto mais tempo porque andou “quatro ou cinco quilómetros perdido”. Isso permitiu que Luís Engeitado fosse o mais rápido. Ganhou 37 segundos mas mesmo assim ficou a quase cinco minutos de Beto Borrego.

Na terceira posição terminou um piloto proveniente da Europa Central que está a correr na Taça FIM de Bajas, Juraj Varga, ainda que beneficiando dos problemas que afetaram Arnaldo Martins e Filipe Martins.