Motores Daniel Abt mais uma época com a Audi na Fórmula E Por

Daniel Abt continuará a ser piloto da Audi Sport na temporada 2019/2020 do Campeonato FIA de Fórmula E.

O piloto alemão volta a fazer dupla com o brasileiro Lucas di Grassi, ex-campeão da disciplina, segundo anunciou a marca dos quatro anéis, que faz esta confirmação em vésperas da derradeira jornada da competição de monolugares elétricos, que terá lugar no próximo fim de semana em Nova York.

A dupla da Audi é a mais estável do campeonato, pois mantém-se desde a criação da Fórmula E em 2014, tendo-se destacado pelo título de equipas no ano passado, sendo que Daniel Abt venceu em duas ocasiões; na Cidade do México e em Berlim.

“Sabemos sempre que temos grandes objetivos para Nova York, nas duas derradeiras corridas da época e os preparativos antes da época, com esta confirmação, tornam-nos mais positivos e tudo fica mais simples”, declarou o piloto germânico.

Abt sublinha que o ambiente na equipa não podia ser melhor: “Nunca me senti tão à vontade numa equipa e num campeonato do que com a Audi na Fórmula E. Estou confiante que tudo está no lugar e farei tudo para lhe agradecer com a minha performance”.

O piloto alemão não pode chegar ao título este fim de semana, mas já o mesmo não acontece com o seu companheiro de equipa, pelo que tudo fará para ajudar Lucas di Grassi a consegui-lo nas duas corridas nova-iorquinas, o que não se afigura fácil, dada a enorme vantagem pontual de Jean-Eric Vergne, da DS Techeetah.