Dani Sordo disputa sete provas do WRC 2020 com a Hyundai

Dani Sordo vai disputar sete provas do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) do próximo ano pela Hyundai.

O espanhol, que não esteve presente no recente Rali de Gales Grã-Bretanha em favor de Craig Breen tinha tudo indicações de que continuaria na equipa de Alzenau para 2020 por parte de Andrea Adamo, o seu responsável, no Rali da Turquia, e agora essa situação confirma-se.

Assim Sordo, vencedor do Rali da Sardenha deste ano, vê recompensado o seu esforço pela Hyundai, marcando até à data 72 pontos no campeonato e só terminando fora do top dez nas provas em que alinhou uma única vez – em Portugal.

“Dani mostrou esta época que continua a ser um dos pilotos mais polivalentes e dos mais competitivos do WRC”, afirma Adamo, que enfatiza: “A sua vitória na Sardenha foi uma performance excecional, mas mostrou o ritmo e o seu potencial na maioria dos ralis que disputou”.

“Para esta temporada era uma decisão lógica para ele continuar com a nossa por mais um ano – o seu sétimo consecutivo enquanto piloto da Hyundai Motorsport”, sublinha o responsável pelo envolvimento desportivo da marca coreana.

Com esta confirmação, Dani Sodo junta-se a Thierry Neuville e Sebastien Loeb na formação da Hyundai para o WRC 2019. E a sua reação à novidade não se fez esperar, com o piloto de Torrelavega a mostrar a sua satisfação: “Estou contente e à vontade com a equipa, mas também estou mais competitivo do que nunca. O Hyundai i20 Coupé WRC é um carro competitivo em todas as superfícies e tenho tido um bom ritmo este ano, mesmo se os resultados nem sempre têm sido bons”.