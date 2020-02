Motores Dani Sordo confirmado no Rali do México Por

A Hyundai confirmou Dani Sordo como um dos seus pilotos no Raloi do México, que terá lugar entre 13 e 15 de março.

O piloto espanhol e o seu navegador Carlos del Barrio não participam em todas as provas do campeonato, pelo que este anúncio coloca a dupla como uma das três que vão representar a equipa da marca coreana no rali centro-americano, a par com Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul e Ott Tanak e Martin Jarveoja.

A experiência de Sordo nas provas de terra contribuiu para que a Hyundai o tenha escolhido para o México, sendo que no ano passado o piloto de Torrelavega aproveitou a sua boa posição de passagem na estrada para evoluir nas primeiras posições, até ter um problema mecânico que o relegou para o nono lugar.

Este ano Dani Sordo poderá aproveitar novamente da sua posição, muito embora não guie o i20 Coupé WRC desde o Rali da Catalunha, em outubro de 2019.