Dakar foi apresentado em Lisboa e revelado Challenge que arranca Portugal

Depois da apresentação oficial da prova na Arábia Saudita – onde decorrerá entre 5 e 17 de janeiro do próximo ano. Os responsáveis pelo Rali Dakar estiveram agora em Lisboa para a apresentação do evento.

Charles Cypers, responsável pelos concorrentes da prova, e Thierry Viardot, coordenador, estiveram também no nosso país para um ‘workshop’ dirigido aos preparadores e responsáveis das equipas portuguesas.

Uma ocasião onde foi possível revelar os novos regulamentos técnicos e as alterações desportivas a implementar na próxima edição do ‘Dakar’, sendo que a parte técnica se focou essencialmente nas motos e nos SSV, competição onde os pilotos nacionais têm uma posição muito forte no panorama mundial.

Decorrendo no anfiteatro da Federação de Motociclismo de Portugal, a ocasião serviu também para convívio com alguns pilotos ex-participantes na prova e potenciais envolvidos na próxima edição do rali. Além disso foi revelado o Dakar Challenge, que arranca no nosso país em setembro.

O Dakar Challenge que coloca de novo Portugal na rota do ‘Dakar’, agora por via do campeonato nacional da modalidade (CNTT), engloba duas partes distintas. Começa com o ‘Road to Merzouga’ que permitirá a um piloto de moto e outro de SSV terem acesso a inscrição oferecida pela ASO para o Merzouga Rally 2020. O eleito será aquele que conseguir melhor pontuação no somatório das duas provas que ainda falta disputar esta temporada: a Baja TT Idanha-a-Nova e a mítica Baja Portalegre 500.