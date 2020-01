Motociclismo ‘Dakar’ de luto após a morte de Paulo Gonçalves Por

O 42º Rali Dakar está já marcado pelo acidente fatídico de Paulo Gonçalves. O piloto português da Hero # 8 não resistiu aos ferimentos resultantes de um acidente sofrido durante a sétima etapa da prova.

Ao km 276 da especial cronometrada de 546 km da tirada que hoje se cumpriu entre Riade e Wadi Al Dawasir o piloto de Esposende caiu. Segundo uma nota oficial da organização o helicóptero demorou oito minutos a chegar ao local e transportou ‘Speedy’ ao hospital, onde viria a ser declarado o óbito.

Segundo fontes especiais Paulo Gonçalves estava inconsciente quando a equipa médica chegou ao local. A morte ter-se-á devido a paragem cardíaca. O piloto português tinha 40 anos e um currículo que ‘fala’ por si.

Foi campeão nacional de motocross, supercross e enduro (20 títulos), campeão do Mundo de Todo-o-Terreno em 2013, venceu a sua primeira etapa no ‘Dakar’ em 2011, foi 10º no ‘Dakar’ de 2009 e disputou a prova por 13 vezes, sendo um dos poucos pilotos a ter disputado a prova ‘rainha’ do TT mundial nos três continentes onde já se disputou; África, América do Sul e Médio Oriente.

As reações à morte de Paulo Gonçalves não se fizeram esperar, desde antigos pilotos portugueses de todo-o-terreno até ao presidente da Federação Internacional de Motociclismo (FIM).”O motociclismo português está de luto. Não posso estar mais triste. Era um piloto que adorava e conhecia desde pequeno. Era um exemplo como piloto e como pessoa”, afirmou Jorge Viegas.

Também Carlos Sainz, o piloto que lidera a classificação dos automóveis no ‘Dakar’ teve palavras em relação ao malogrado ‘motard’ de Esposende na sua conta do twitter: “Hoje é um dia muito triste aqui no Dakar. Descansa em paz Paulo”.

“O Paulo deixou uma marca profunda na vida de quem teve o privilégio de cruzar contigo. A tua coragem e valentia são exemplos para nós”, escreveu na rede social o piloto de MotoGP Miguel Oliveira.

Dos automóveis a nível nacional também vieram reações, com António Félix da Costa a acompanhar uma foto de Paulo Gonçalves com a mensagem: “Descansa em paz guerreiro Paulo. O desporto e Portugal ficam mais pobres. Até sempre Campeão”.

Em declarações à televisão o ex-campeão nacional de ralis Armindo Araújo recordou o facto de conhecer ‘Speedy’ há muitos anos devido ao seu passado no motociclismo, referindo que o piloto de Esposende “era um lutador e um piloto de excelência”.

“Ele era uma referência a nível mundial”, declarou por sua vez o antigo piloto de F1 Pedro Lamy, sublinhando: “Este acidente é muito difícil de aceitar mas faz parte do risco do desporto motorizado”.