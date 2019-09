Custos de construção de habitação nova sobem 2,2% em julho – INE

Os custos de construção de habitação nova aumentaram 2,2 por cento em julho, o preço dos materiais 0,4 por cento e o custo da mão de obra 4,9 por cento, em termos homólogos, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em relação a junho, o Índice de Custos de Construção de Habitação Nova aumentou 0,3 pontos percentuais.

No mês em análise, os preços dos materiais aumentaram 0,4 por cento (tinha aumentado 0,3 por cento no mês anterior) e o custo da mão de obra cresceu 4,9 por cento, mais 0,7 pontos percentuais do que em junho.

O custo da mão de obra contribuiu com dois pontos percentuais e a componente dos materiais com 0,2 para a formação da taxa de variação homóloga do índice.

Relativamente à variação em cadeia do índice, a taxa de variação mensal foi de 0,8 por cento em julho, com o custo dos materiais a registar uma variação nula e o custo da mão de obra a subir 1,8 por cento.

A componente de mão de obra contribuiu com 0,8 pontos percentuais para a formação da taxa de variação mensal do índice e a contribuição da componente materiais foi nula.