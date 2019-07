Custos de construção de habitação nova aumentam 2,2 por cento em maio

Os custos de construção de habitação nova aumentaram 2,2 por cento em maio face ao período homólogo, com os preços dos materiais a subirem 0,8 por cento por cento e o custo da mão-de-obra 4,3 por cento, divulgou hoje o INE.

Em abril, a variação homóloga dos custos de construção e dos preços dos materiais tinha sido superior em 0,1 pontos percentuais, enquanto a do custo da mão-de-obra foi de mais 0,2 pontos percentuais, refere o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No mês em análise, o custo da mão-de-obra contribuiu com 1,7 pontos percentuais para a formação da taxa de variação homóloga do índice, enquanto a componente dos materiais contribui com 0,5 pontos percentuais para a variação de 2,2 por cento.

Em termos mensais, a taxa de variação do índice de custos de construção de habitação nova foi nula em maio, com o custo dos materiais a registar um aumento de 0,1 por cento e o custo da mão-de-obra a diminuir 0,2 por cento.

Segundo o INE, as componentes de mão-de-obra e de materiais contribuíram, respetivamente, com -0,1 pontos percentuais e 0,1 pontos percentuais para a formação da taxa de variação mensal do indicador.