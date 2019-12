Curtas portuguesas “Tio Tomás”e “Purpleboy” nomeadas para os prémios Annie de animação

Duas curtas-metragens portuguesas, “Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias”, e “Purpleboy”, estão nomeadas para os prémios Annie, atribuídos anualmente pela Sociedade Internacional de Cinema de Animação.

De acordo com o sítio ‘online’ da organização, os dois filmes estão numa das 32 categorias do prémio, que abrangem desde melhor filme, argumento, voz, personagem, design, a outras categorias técnicas do cinema de animação.

“Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias”, filme da realizadora Regina Pessoa, é distribuído e promovido pela Agência da Curta Metragem e coproduzido entre Portugal (Abi Feijó, Ciclope Filmes), França (Reginald de Guillebon, Les Armateurs) e Canadá (Julie Roy, ONF).

A curta de 13 minutos foi duplamente premiada, este ano, no Festival Internacional de Animação de Annecy, com o Prémio Especial do Júri e o Prémio para a Melhor Música Original, da autoria do compositor canadiano Normand Roger.

O filme também venceu o Grande Prémio do Festival Internacional de Animação do Brasil – Anima Mundi.

A realizadora tem descrito o filme desta forma: “A partir das memórias afetivas e visuais da minha infância, este filme pretende ser uma homenagem ao meu tio Tomás, um homem humilde e um pouco excêntrico, que teve uma vida simples e anónima”.

“Com este filme eu gostaria de testemunhar que não é preciso ser-se alguém para se ser excecional na nossa vida”, disse Regina Pessoa.

O outro filme português de animação nomeado para os prémios Annie, é “Purpleboy”, do realizador Alexandre Siqueira, que já venceu o prémio de melhor curta-metragem do Festival Internacional de Animação de Pernambuco, que distinguiu também Regina Pessoa, como melhor realizadora, pelo filme “Tio Tomás”.

“Purpleboy”, de Alexandre Siqueira, aborda a questão da identidade de género e gira em torno de uma criança que cresce no jardim dos pais, com o corpo a desenvolver-se no subsolo, sem que ninguém conheça o seu sexo biológico, nem o próprio, apesar de ele saber perfeitamente aquilo que quer ser.

“Purpleboy” já tinha sido também distinguido este ano, no Festival Curtas de Vila do Conde, como melhor filme de animação.

Para os prémios Annie, na categoria de Melhor Filme, estão nomeados “Frozen 2”, da Walt Disney Animation Studios, “Como Treinar o seu Dragão: O Mundo Secreto”, da DreamWorks Animation, “Klaus”, pela Netflix, numa produção da The Spa Studios e da Atresmedia Cine, “Missing Link”, da Laika e LLC, e ainda “Toy Story 4”, da Pixar Animation Studios.

Para Melhor Realização foram nomeados Jennifer Lee e Chris Buck, por “Frozen 2”, Jeremy Clapin para “I Lost My Body”, Sergio Pablos por “Klaus”, Chris Butler, por “Missing Link”, e Makoto Shinkai por “Weathering With You”.