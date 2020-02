Apresentações/Novidades Cupra ‘levanta o véu’ sobre a sua gama Leon Por

A Cupra só vai apresentar a nova gama Leon na próxima semana (20 de fevereiro), mas já ‘levantou um pouco o véu’ sobre o modelo.

É uma imagem onde se percebe já o ‘look’ agressivo do primeiro exemplar da marca desportiva associada à Seat, sendo que se vai tratar do primeiro modelo de estrada o símbolo que já conhecemos das corridas de carros de turismo.

Mais do que apenas um ‘hatchback’, o Cupra Leon vai passar a ser também carrinha, com uma ‘sportstourer’ de alta performance e também o lançamento de uma versão híbrida ‘plug-in’ que se espera bem ‘musculada’.

Espera-se naturalmente que sob o capot todas as vertentes do Cupra Leon tenham um design diferenciador, a condizer com ‘corações’ também de enorme desempenho, pensados para serem novas referências no segmento onde se inserem.