Motores Cupra é a primeira marca a aderir ao PURE ETCR Por

A Cupra tornou-se na primeira marca a confirmar a sua participação no PURE ETCR – a primeira competição mundial para carros de turismo elétricos.

O anúncio da confirmação foi feito durante a apresentação do novo e-Racer na sede da marca em Martorell, arredores de Barcelona.

Mattias Ekström e Jordi Gené – vencedores de grandes campeonatos de carros de turismo durante as suas carreiras – vão ser os pilotos para a temporada de 2020.

Esta novidade surgiu um dia depois de ter sido apresentado o PURE ETCR, que pretende dar aos construtores a possibilidade de colocar em competição modelos elétricos que lancem no mercado automóvel. Juntar a isso pilotos com palmarés inquestionáveis é a ‘cereja no topo’ do bolo para o Eurosport Events, promotor da competição.

Ekström mostra-se particularmente entusiasmado com o desafio que tem pela frente. O sueco, natural de Falun, é um ex-campeão do DTM, com títulos em 2004 e 2007, para akém de ter sido Campeão do Mundo d Ralicross em 2016 e terminado na segunda posição as 24 Horas de Spa por três vezes.

“Estou bastante entusiasmado por fazer parte disto. A primeira prova será em Goodwood, e depois de ter estado na apresentação do PURE ETCR em Paris fiquei com a certeza de ser um grande lugar para correr. Também estou muito contente por ter Jordi como companheiro de equipa”, referiu ainda Mattias Ekström.

Já Gené, com passado no WTCC com a Seat, entre 2005 e 2010, e vencedor da TCR Series Internacional em 2015, a satisfação é também grande, para um campeonato que inclui quatro provas na Europa e na Ásia, com um sistema de eliminação que em nada se assemelha às corridas que vemos no WTCR.