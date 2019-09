“Cultura Portugal” em Espanha tem este ano forte presença feminina

A mostra anual da “Cultura Portugal” em Espanha foi hoje apresentada em Madrid com um dos destaques colocados numa “notória representação feminina” que inclui nomes como Cristina Rodrigues, Gisela João, Saskia Moro e Carolina Celas.

Na apresentação da 17.ª edição da mostra, o embaixador de Portugal em Madrid, Francisco Ribeiro de Menezes, referiu também o esforço feito para dar a conhecer nomes menos conhecidos no estrangeiro: “Fazemos uma combinação do clássico com o moderno, do tradicional com a inovação”, disse.

Por seu lado, o responsável pelo setor cultural da embaixada portuguesa na capital espanhola, Pedro Behran da Costa, sublinhou “o apetite” que os espanhóis têm, “cada vez mais”, para consumirem cultura portuguesa.

“É o ano em que há mais eventos – de 26 em 2018 passamos para 38 este ano – e penso que conseguimos mais quantidade mantendo a qualidade”, disse Behran da Costa, na apresentação feita aos jornalistas presentes, principalmente espanhóis.

A Cultura Portugal decorre até ao fim do ano em diversas cidades espanholas com uma maioria de eventos a ter lugar na capital, Madrid.

A artista plástica Cristina Rodrigues vai apresentar a sua exposição “Home is the catedral of life”, enquanto a também artista plástica Saskia Moro mostra o livro objeto sobre José Saramago, “As palavras”, e a ilustradora de livros infantis Carolina Celas fará várias apresentações.

Os nomes femininos também incluem um concerto da fadista Gisela João e outro da cantora Maria João que vai atuar com a Orquestra de Jazz de Matosinhos.

Por outro lado, a figura da poetisa Sophia de Mello Breyner Andresen, que morreu em 2004, estará presente em várias atividades, no âmbito da comemoração do centenário do seu nascimento (1919-2019).

Na área da música, destaque ainda para a presença, pela primeira vez na mostra, do fado de Coimbra, com João Farinha & Fado ao Centro “Sim”, e grupos musicais mais novos no festival Portugal Live, para um público mais jovem.

O grupo Ensemble Eco irá interpretar obras de câmara de compositores e de compositoras da música contemporânea portuguesa dos séculos XX e XXI, num concerto incluído no Ciclo de Música Iberoamericana de Madrid.

Vários seminários e fóruns também vão recordar a importância da primeira viagem de circum-navegação do globo, do português Fernão de Magalhães e do espanhol João Sebastião Elcano, iniciada há 500 anos.

A programação completa da mostra pode ser consultada em www.culturaportugal.com.