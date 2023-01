Nas Notícias Cuidados a ter nas viagens para locais com neve Por

A neve ajuda a criar registos fotográficos belíssimos e cria muitas memórias inesquecíveis. Por isso, quando ocorrem os primeiros nevões são muitos os visitantes que procuram locais como a Serra da Estrela mas também outros locais que ficam ‘branquinhos’. Assim, fique com dicas e conselhos de cuidados que deve tomar nas viagens para locais com neve.

Em Portugal, a chegada dos dias frios representa a possibilidade de visitar os pontos mais altos para esquiar, fazer snowboard, montar bonecos de neve com os mais pequenos, ou simplesmente apreciar a paisagem branca.

Existem algumas coisas que não deve descurar quando se fizer à estrada para ir ao encontro do manto branco e frio.

Desse modo, em viagens dentro país, é importante verificar se o veículo está nas perfeitas condições para a viagem. Coloque correntes de neve para acautelar qualquer eventualidade.

Faça sempre uma condução defensiva e dentro dos limites de velocidade permitidos, não esquecendo que deve adaptar a sua condução às condições climatéricas.

Também é fundamental traçar o seu roteiro e estar atento a eventuais cortes de estrada provocados pelo clima adverso.

Nem sempre as estradas de acesso estão disponíveis. Assim, deve manter-se sempre informado e procure também parques de estacionamento perto dos locais que pretende visitar.

Deve garantir também que tem mantas no carro e combustível suficiente para qualquer eventualidade como ficar preso no caminho.

É sobretudo ao nível de agasalhos que as suas preocupações devem focar-se. Desse modo, leve camisolas, calças e meias quentes e confortáveis e com bom isolamento térmico. A roupa deve ser resistente e impermeável.

Não deve esquecer-se ainda das botas, dos gorros e dos cachecóis.

O que também não deve faltar são luvas e óculos de sol porque a neve e os reflexos do sol atrapalham em dias frios.

A neve pode provocar lesões na pele e nos olhos. Assim, opte por óculos apropriados para a neve.

Cremes hidratantes e água

É importante não se esquecer também de colocar na mala de viagem cremes hidratantes e água para evitar a desidratação. Opte por bebidas quentes como chás e não consuma álcool.

O que também não pode faltar na sua mala de viagem quando vai para locais frios e com neve são protetores de orelha.

Certifique-se de que o gorro cobre as suas orelhas.

É que os seus pés, as mãos, a ponta do nariz e as orelhas são, por regra, as partes do corpo mais sacrificadas pelo rigor do frio por estarem mais expostas. São extremidades do corpo humano.

Assim, é importante que, além de se vestir com várias camadas de roupa, esses pontos do corpo não sejam esquecidos.

E depois resta aproveitar a diversão que os locais mais frios têm preparados para os visitantes.