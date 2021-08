Motores Cuidados a ter com o carro para o manter sempre em boas condições Por

Saiba os cuidados que deve ter com o carro.

Os cuidados a ter com o carro não devem ser vistos como uma obrigação, mas sim como uma forma para manter travar a desvalorização do veículo.

Um carro é sinónimo de autonomia e também de lazer. É importante mantê-lo em condições, com estes cuidados a permitirem depois tirar um melhor proveito da condução.

Se quer saber quais os cuidados diários que deve ter com o carro, veja estas dicas recomendadas por especialistas.

Esteja sempre atento ao motor

Um ponto fundamental para manter o carro sempre em boas condições é estar sempre atento ao motor, pois este é o ‘coração’ da máquina. É preciso conhecer bem o motor para identificar ruídos estranhos ou alterações no desempenho.

Tenha em conta que uma alteração nas emissões do escape pode significar que surgiu um problema na motorização.

Verifique os níveis de óleo e água

Um cuidado básico é a verificação dos níveis de óleo e de água, quer a água do radiador, quer a água dos vidros.

O óleo é fundamental para garantir que o motor trabalha sem problemas. Um nível baixo representa um maior risco de problemas com o motor.

A questão é semelhante com a água do radiador, pois esta assegura o correto arrefecimento do motor. Já a água dos vidros é fundamental para garantir uma boa visão enquanto conduz.

Mantenha os pneus calibrados

Os pneus são como uns sapatos para o carro, pois é neles que assenta todo o peso. A atenção deve incidir na calibragem, pois manter o calibre recomendado reduz o desgaste dos pneus e aumenta o conforto da condução.

Este cuidado não é demorado nem difícil, pelo que deve verificar os pneus todos os dias. A calibragem correta é indicada no manual, embora alguns carros tenham também essa referência na porta do condutor.

Tenha em atenção que este processo deve ser feito antes de uma deslocação, pois a circulação altera a temperatura interna.

Tenha o depósito sempre atestado

Os combustíveis estão caros, mas abastecer apenas quando o depósito entra na reserva é um erro. Um cuidado diário fundamental é garantir que o depósito está sempre cheio ou perto disso.

O depósito acumula sujidades e impurezas à medida que se vai esvaziando. As impurezas podem entrar no circuito do combustível e ir parar ao motor, dando origem a problemas graves.

Preste atenção aos travões

Os travões são muitas vezes esquecidos quando se fala nos cuidados a ter com o carro. No entanto, são fundamentais para uma boa condução. Preste atenção aos travões, pois um ruído que detete pode vir a revelar um problema no disco ou na pastilha.

Mantenha o carro limpo

A limpeza do carro é muitas vezes descurada, quando tem uma importância fundamental para prolongar a vida útil do veículo. O conforto de conduzir um carro limpo torna a própria condução mais confortável.

O carro deve ser aspirado, para que as sujidades não acumulem e comecem a se impregnar, e limpo com um pano húmido. Tenha especial atenção aos estofos, para minorar o desgaste dos mesmos.

Cuidados diários que mantêm o veículo em boas condições e aumentam o prazer quando se usa o carro.

Observe o estado da pintura

O carro é alvo de várias ‘agressões’ diárias, mesmo que esteja numa garagem. A acumulação de poeiras leva à deterioração da pintura. A corrosão é também acelerada pelos dejetos de animais (como pombos) e lixos que vão caindo sobre o veículo.

Todos os dias, observe o estado da pintura e retire as sujidades que se tenham acumulado, de forma a evitar manchas e oxidação.

Conduza com equilíbrio

A condução pode acelerar o desgaste do carro. Acelerar sem necessidade ou travar bruscamente são erros comuns, com reflexos também no consumo de combustível.

Conduza de forma prudente e atenta, numa rotação baixa e com acelerações e travagens suaves. O desgaste das peças é menor e prolonga a vida útil do veículo.

Estes cuidados diários não exigem muito tempo e vão garantir que o carro está sempre em boas condições.

Ao mesmo tempo, o bom funcionamento do veículo assegura uma utilização mais confortável do carro e abranda a desvalorização.