Cruz Azul, de Pedro Caixinha, soma quarto jogo sem vencer no México

O Cruz Azul, treinado pelo português Pedro Caixinha, somou o quarto encontro consecutivo sem vencer na liga mexicana de futebol, ao empatar em casa do Veracruz (1-1), em jogo da oitava jornada.

Os ‘tiburones rojos’ adiantaram-se no marcador por Kazim-Richards, aos 30 minutos, mas a equipa do treinador português empatou aos 73, graças a um autogolo de Fabrício.

Sem vencer há quatro encontros, o Cruz Azul é 13.º classificado, com apenas nove pontos, enquanto o Veracruz, que ainda não venceu, é 17.º e penúltimo, com três. O Tigres lidera com 19 pontos.