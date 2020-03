Motores CRM também suspende eventos Por

Tal como sucedeu com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), também a CRM Motorsport decidiu suspender todos os seus eventos até 7 de abril, devido à pandemia de covid-19.

Alegando “o sentido de responsabilidade” que a liga “a todos os pilotos, equipas e clientes, mas também para com toda a população portuguesa”, a estrutura liderada por Tiago Raposo Magalhães tomou a decisão.

A CRM reserva-se também o “direito de ajustar este e período em função de novos desenvolvimentos da pandemia”, pois “este momento exige” que tenha “a capacidade de trazer ao de cima” as suas melhores qualidades” e também que haja uma união “no esforço comum de preservarmos a nossa saúde e segurança”.

Entre os eventos que foram suspensões estão o Estoril Test Day a 21 de março, e o Estroril Experience Day a 22 de março.

O calendário desportivo referente às provas dos Troféus Super Seven by Toyo Tires, Kia Picanto GT Cup e Kia Ceed GT Cup mantém-se, para já, sem quaisquer alterações. No entanto, a CRM Motorsport e os seus parceiros revelam que já existe uma segunda data para substituição da prova de Abril, caso venha a ser necessário o seu cancelamento.