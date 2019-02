Motores CRM Motorsport prepara regresso à Fórmula Ford Portugal Por

A CRM Motorsport encara novamente a possibilidade de participar na Fórmula Ford Portugal, embora concentre os seus esforços no Kia Picanto GT Cup e Super Seven by Toyo Tires, para além da participação no Campeonato de Portugal de Velocidade Turismos com o Kia Cee’d TCR.

No entanto ainda não há uma decisão tomada por parte da estrutura de Tiago Raposo Magalhães, que tem disponíveis para aluguer o aquisição definitiva dois monolugares Mygale-SJ03 e Mygale-SJ101, ambos com motor ZETEC e um currículo de sucessos, como o provam os títulos de 2024 (absoluto) e 2016 (absoluto e Rookies Cup).

“O facto de o calendário desportivo da temporada 2019 do Super Seven by Toyo Tires decorrer nas mesmas datas da FF Portugal”, bem como “o crescente número de ‘gentlemen drivers’ que já manifestaram a sua intenção em participar no Troféu, buscando alternativas competitivas que lhes permitam lutar por resultados de relevo”, refere Tiago Raposo Magalhães.