Nas Notícias Críticas à TVI “são típicas de um país pequeno e preconceituoso”, reage Moniz Por

José Eduardo Moniz não gostou das críticas à TVI, a propósito do reality show ‘Quem quer casar com o meu filho?’, e foi ao ‘Jornal da Uma’ defender a estação de Queluz de Baixo.

A tomada de posição do ‘pai dos reality shows’ – foi Moniz quem, em 2000, adquiriu os direitos do ‘Big Brother’ para Portugal – surgiu na sequência da estreia do polémico ‘Quem quer casar com o meu filho?’, a competir na noite de domingo com o ‘Quem quer namorar com o agricultor?’ da SIC, e da revelação de que há concorrentes ‘reciclados’ de outros formatos, como o ‘Love on Top’ e o ‘First Dates’.

“Eu acho que as pessoas perderam um pouco a noção dos limites e acho que, por vezes, há visões tão apaixonadas das coisas que retiram lucidez às pessoas”, considerou o antigo homem-forte do entretenimento da TVI.

“Nós somos um país pequeno e, mais do que pequeno, muito provinciano. E muito preconceituoso”, afirmou Moniz.

O apresentador de ‘Entre Deus e o Diabo’ referiu ainda que “estes programas existem no mundo inteiro e eu não vejo este volume de criticas abaterem-se sobre os formatos”.