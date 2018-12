Nacional Cristina relaxa em resort onde cada noite custa 3000 euros Por

Cristina Ferreira está a poucos dias de arrancar com as emissões do seu novo programa, na SIC, e aproveitou a reta final de 2018 para fazer umas férias nas Maldivas. A apresentadora está num resort de luxo onde cada noite custa sensivelmente 3000 euros.

Sol, calor, mar e luxo marcam a ‘despedida’ de Cristina Ferreira de 2018, um ano de mudanças para a apresentadora que trocou a TVI pela SIC.

De resto, antes de arrancar em definitivo com o seu novo programa, Cristina viajou para as Maldivas onde tem aproveitado para relaxar num resort luxuoso onde o aluguer do uma ‘villa’ (assim se chama o espaço) com duas camas está avaliado em três mil euros por noite.

O Gili Lankanfushi Resort in Maldives tem um spa de luxo, uma piscina no oceano.

A apresentadora, que protagonizou uma milionária transferência da TVI para a SIC, numa mudança que marcou os últimos meses da televisão em Portugal, tem partilhado alguns momentos das férias luxuosas nas redes sociais.