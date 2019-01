Nacional Cristina insinua que desaparecimento de Zé do Pipo foi tratado com “preconceito” Por

Cristina Ferreira criticou as autoridades por considerarem o desaparecimento de Zé do Pipo como suicídio “desde o início” e insinuou que houve “preconceito” na forma como foi organizada a investigação.

“Há aqui muita coisa estranha”, disse a apresentadora da SIC, na crónica criminal de hoje.

“Porque não houve uma análise da polícia ao carro, não houve uma análise a este computador?”

Cristina chegou a mesmo questionar o que levou os investigadores a considerarem, “desde o início, que isto tinha sido suicídio”.

Para a apresentadora, “se fosse um cantor de outra importância talvez fosse acompanhado de outra maneira”.

No caso de Zé do Pipo, o nome artístico de Nuno Batista, “o preconceito pode ter estado aqui?”

As críticas de Cristina Ferreira versaram ainda Celeste Baptista, a mulher de Zé do Pipo, que tinha dado uma entrevista ocultando o rosto.

“Esta senhora, com estas declarações, acaba por, na cabeça de algumas pessoas, ser uma das suspeitas e pode não ter nada a ver com isto”, frisou.

Zé do Pipo desapareceu a 5 de novembro de 2018, com o carro a ser encontrado no parque do Portinho da Areia Sul, em Peniche.

Como no interior estavam objetos pessoais (como a carteira e o telemóvel), a polícia acredita que o cantor de 44 anos possa ter caído de uma ravina.