Cristina Ferreira revela música do novo programa: “Vá-se habituando”

A pouco mais de duas semanas da estreia d’”O Programa da Cristina'”, a apresentadora decidiu oferecer uma “prenda de Natal” aos seguidores e divulgou um excerto daquele que será o hino no matutino da SIC. Ouça.

“Vá-se habituando. A partir de dia 7 esta música é sua”, escreveu a apresentadora na legenda do vídeo.

A música está partilhada apenas parcialmente, só com o instrumental.

“Tente não dançar”, desafia Cristina Ferreira.

A estreia do programa, recorde-se, está marcada para o próximo dia 7 de janeiro. Vai ser exibido de segunda à sexta, entre as 10 e as 13h00.

