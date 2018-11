Nacional Cristina Ferreira responde a seguidor que a acusa de causar despedimentos Por

Cristina Ferreira foi confrontada por um seguidor relativamente aos alegados despedimentos que a sua chegada à SIC motivou. A apresentadora reagiu e respondeu-lhe, dizendo que “é melhor esperar para ver”.

A notícia, avançada pelo Correio da Manhã, de que Cristina Ferreira iria ‘despedir’ cerca de 30 funcionários da SIC para montar a sua própria equipa motivou inúmeras reações nas redes sociais da apresentadora.

Cristina defendeu, numa recente publicação, que as pessoas com quem fazemos ligações para a vida “vão connosco para onde formos”.

Ora, uma seguidora não gostou e decidiu reagir.

“Se pensarmos na sua mudança para a SIC, querer trazer toda a sua equipa e, em face disso, deixar uma série de profissionais competentes no desemprego… não concordo! A SIC tem gente de muita qualidade e, por exemplo, ‘deitar fora’ a equipa da atualidade criminal, com repórteres de exceção, é muito triste! Há melhor na TVI do que o Luís Maia, por exemplo?! Repense, Cristina”, escreveu.

A apresentadora, porém, decidiu responder e desmentir o rumor.

“E quem diz que o vem nas revistas é verdade? Não é melhor esperar para ver…”, atirou.

Até ao momento, recorde-se, não foram anunciados quem são os profissionais que irão permanecer na SIC.

É sabido, contudo, que os comentadores António Teixeira e Vítor Marques irão trabalhar com Cristina Ferreira na estação de Carnaxide.