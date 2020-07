País Cristina Ferreira na TVI e integra a estrutura da Media Capital Por

A apresentadora será acionista e administradora e tratará dos conteúdos da fornecedora à TVI

Numa decisão que promete correr as notícias em Portugal, Cristina Ferreira vai regressar à TVI para ser diretora de programas da estação televisiva.

A apresentadora abandonou o canal em 2018 para rumar à SIC.

Essa decisão revelou-se, na altura, acertada, já que a estação de Francisco Pinto Balsemão recuperou a liderança das audiências.

Nesta nova etapa da carreira, a apresentadora vai ser acionista e administradora da Media Capital, assumindo ainda mais uma posição de liderança dentro do grupo.

A agência de Cristina Ferreira já reagiu ao sucedido e informa que a apresentadora entrará em funções no dia 1 de setembro.

Em relação ao regresso à TVI, Cristina Ferreira diz que o mesmo é “um projeto ambicioso” e que era impossível recusar esta proposta.

“Trata-se de um regresso à casa mãe, com funções distintas e um projeto ambicioso ao qual era impossível dizer que não. É uma escolha conduzida pelo afeto com a firme vontade de contribuir para recolocar a TVI no coração de todos os portugueses”, explicou a apresentadora.

Cristina Ferreira deixa também um agradecimento à SIC a oportunidade “que lhe foi concedida” e deseja felicidades à estação.

“A SIC é uma estação de televisão de referência, onde fui muito bem acolhida e para a qual formulo votos de maior sucesso profissional para o futuro”, afirmou.