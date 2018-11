Nacional Cristina Ferreira: “Hoje é o dia mais importante da minha, das vossas vidas” Por

Cristina Ferreira deixa de estar contratualmente ligada à TVI esta sexta-feira, dia 30 de novembro. A apresentadora recorreu ao seu blogue pessoal para assinalar a data. “Hoje é o dia mais importante da minha, das vossas vidas”, escreveu.

Cerca de três meses após o anúncio oficial da partida para a SIC, Cristina Ferreira está oficialmente ‘livre’ contratualmente.

Esta sexta-feira, dia que marca o final da ligação contratual, a apresentadora recorreu à sua página pessoal para um desabafo sobre a data.

“Hoje é dia 30. Podia ser outro dia qualquer. Mas é hoje. E o hoje é o dia mais importante da minha, das vossas vidas. O hoje encerra tudo do passado e nada do futuro. Mas no hoje estão todas as raízes do que aí vem”, começa por escrever.

Cristina Ferreira não esconde o “entusiasmo” pelo que aí vem, num dia que, sublinha, “dá mais um passo”.

“O dia em que dou mais um passo. Damos. Porque sempre tive quem me agarrasse as mãos. Não há nada melhor que o conforto dos meus. No fim do dia de ontem, de hoje, de amanhã. É que podem até prever temporal, podes abanar nas convicções, tremer nas paixões que, eles estão lá. Onde sempre estiveram. O mais perto que o coração dá”.

A terminar, a apresentadora salienta que “hoje é só hoje”, mas “hoje é que é”. “Porque só saberei se amanhã é hoje quando lá chegar”.

A transferência de Cristina Ferreira para a SIC, recorde-se, foi uma das mais mediáticas dos últimos anos na esfera televisiva.

A apresentadora deve estrear-se no início do mês de janeiro.