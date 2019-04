Nas Notícias Cristina convida Ljubomir a assinar pela SIC Por

O chef Ljubomir Stanisic foi publicamente convidado por Cristina Ferreira a deixar o “bairro” da TVI e a rumar à SIC, depois de uma breve participação num programa da… RTP.

O polémico protagonista do ‘Pesadelo na Cozinha’, na TVI, que tem estado na RTP a fazer parte da ‘História da Gastronomia Portuguesa’, ainda não confirmou a ‘renovação’ pela estação de Queluz, facto aproveitado por Cristina para um ataque público.

“Gosto muito do Ljubomir. Ele que se despeça mas é do outro ‘bairro’ para vir para aqui”, afirmou a apresentadora, no seu programa na SIC.

No entanto, a TVI terá já acertado a renovação de Ljubomir para mais uma temporada de ‘Pesadelo na Cozinha’, de acordo com uma fonte citada sem identificação pela Flash.