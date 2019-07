Cristiano Ronaldo nomeado para o prémio ‘The Best’ da FIFA

O internacional português Cristiano Ronaldo integra a lista de 10 nomeados para o prémio ‘The Best’, através do qual a FIFA distingue o melhor futebolista da época 2018/2019 e que o avançado já conquistou cinco vezes.

Na sua primeira temporada na Juventus, o jogador português de 34 anos conquistou o campeonato italiano e a Supertaça italiana. Com Portugal, Ronaldo levantou o troféu da primeira edição da Liga das Nações.

Além do único português na lista, eleito melhor jogador do mundo em 2008, 2013, 2015, 2016 e 2016/2017, destaca-se a presença do internacional argentino Lionel Messi, distinguido também por cinco vezes (2009, 2010, 2011, 2012 e 2014), numa lista sem o croata Luka Modric, vencedor da última temporada.

Integram a lista o egípcio Mohamed Salah, o senegalês Sadio Mané e holandês Virgil van Dijk, que ajudaram o Liverpool a conquistar a Liga dos Campeões, e os também holandeses Frenkie de Jong e Matthijs de Ligt, do Ajax.

O francês Kylian Mbappé (Paris-Saint-Germain), o belga Eden Hazard (Chelsea, agora Real Madrid) e o inglês Harry Kane (Tottenham) completam o grupo de nomeados.

O português Bernardo Silva, do Manchester City, ficou de fora da lista final de 10 nomeados, na qual não consta qualquer jogador dos ‘citizens’, que conquistaram todos os títulos em Inglaterra (campeonato, Taça de Inglaterra e Taça da Liga).

Os vencedores dos prémios ‘The Best’ serão conhecidos em 23 de setembro, em Milão.