Cristiano Ronaldo nomeado para o prémio ‘The Best’ da FIFA

O internacional português Cristiano Ronaldo integra a lista de 10 nomeados para o prémio ‘The Best’, através do qual a FIFA distingue o melhor futebolista da época 2018/2019 e que o avançado já conquistou cinco vezes.

Na sua primeira temporada na Juventus, o jogador português, de 34 anos, conquistou o campeonato italiano e a Supertaça italiana. Com Portugal, Ronaldo levantou o troféu da primeira edição da Liga das Nações.

No total, Ronaldo fez 28 golos nos 43 jogos que fez com a camisola da Juventus e juntou ainda três na fase final da Liga das Nações, com a seleção lusa. No total, em 2018/19, marcou 31 tentos, em 47 encontros.

Além do único português na lista, eleito melhor jogador do mundo em 2008, 2013, 2015, 2016 e 2016/2017, destaca-se a presença do internacional argentino Lionel Messi, distinguido também por cinco vezes (2009, 2010, 2011, 2012 e 2014), e a ausência do croata Luka Modric, vencedor da última temporada.

Messi foi o melhor marcador da Liga dos Campeões, com 12 golos, e da Liga espanhola, com 36, que lhe valeram uma sexta ‘Bota de Ouro’ e ajudaram o FC Barcelona a conquistar o campeonato. O avançado argentino terminou a temporada com 51 tentos pelos catalães. Somando a Argentina, foram 54 golos, em 58 jogos.

Integram também a lista o egípcio Mohamed Salah, o senegalês Sadio Mané e o holandês Virgil van Dijk, que ajudaram o Liverpool a conquistar a Liga dos Campeões, e os também holandeses Frenkie de Jong (agora no FC Barcelona) e Matthijs de Ligt (contratado pela Juventus), que foram determinantes na campanha do Ajax, que venceu campeonato e taça do seu país e alcançou com surpresa as meias-finais da ‘Champions’.

Entre os nomeados, selecionados por um “painel de peritos em futebol”, pelo desempenho entre 16 de julho de 2018 a 19 de julho de 2019 estão ainda o francês Kylian Mbappé (Paris-Saint-Germain), o belga Eden Hazard (Chelsea, agora Real Madrid) e o inglês Harry Kane (Tottenham).

O português Bernardo Silva, do Manchester City, ficou de fora da lista final de 10 nomeados, na qual não consta qualquer jogador dos ‘citizens’, que conquistaram todos os títulos em Inglaterra (campeonato, Taça de Inglaterra, Taça da Liga e Supertaça).

Entre as futebolistas, destaque para a presença de quatro campeãs mundiais pelos Estados Unidos: Julie Ertz (Chicago Red Stars), Rose Lavelle (Washington Spirit), Alex Morgan (Orlando Pride) e Megan Rapinoe (Reign FC), melhor jogadora do França2019.

Os vencedores dos prémios ‘The Best’ serão conhecidos em 23 de setembro, no teatro Scala, em Milão. A votação para a atribuição dos galardões será feita por adeptos, através da internet, juntamente com selecionadores nacionais e respetivos capitães.

Lista dos candidatos aos prémios ‘The Best’:

– Melhor jogador:

Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus)

Lionel Messi (Argentina/FC Barcelona)

Mohamed Salah (Egito/Liverpool)

Sadio Mané (Senegal/Liverpool)

Virgil van Dijk (Holanda/Liverpool)

Frenkie de Jong (Holanda/Ajax)

Matthijs de Ligt (Holanda/Ajax)

Kylian Mbappé (França/Paris Saint-Germain)

Eden Hazard (Bélgica/Chelsea)

Harry Kane (Inglaterra/Tottenham)

– Melhor jogadora:

Lucy Bronze (Inglaterra/Lyon)

Ellen White (Inglaterra/Manchester City)

Julie Ertz (Estados Unidos/Chicago Red Stars)

Rose Lavelle (Estados Unidos/Washington Spirit)

Alex Morgan (Estados Unidos/Orlando Pride)

Megan Rapinoe (Estados Unidos/Reign FC)

Caroline Hansen (Noruega/FC Barcelona)

Ada Stolsmo (Noruega/Lyon)

Amandine Henry (França/Lyon)

Wendie Renard (França/Lyon)

Sam Kerr (Austrália/Chicago Red Stars)

Vivianne Miedema (Holanda/Arsenal)

– Melhor treinador de masculinos:

Fernando Santos (Portugal/Seleção portuguesa).

Didier Deschamps (França/Seleção francesa).

Pep Guardiola (Espanha/Manchester City)

Jürgen Klopp (Alemanha/Liverpool)

Maurício Pochettino (Argentina/Tottenham)

Tite (Brasil/Seleção brasileira)

Erik ten Hag (Holanda/Ajax)

Ricardo Gareca (Argentina/Seleção peruana)

Djamel Belmadi (Argélia/Seleção argelina)

Marcelo Gallardo (Argentina/River Plate)

– Melhor treinador de femininos:

Jill Ellis (Estados Unidos/Seleção dos Estados Unidos).

Milena Bertolini (Itália/Seleção italiana).

Phil Neville (Inglaterra/Seleção inglesa).

Peter Gerhardsson (Suécia/Seleção sueca).

Futoshi Ikeda (Japão/seleção japonesa de sub-20).

Antónia Is (Espanha/seleção espanhola de sub-17).

Joe Montemurro (Austrália/Arsenal).

Reynald Pedros (França/Lyon).

Paul Riley (Inglaterra/North Carolina Courage).

Sarina Wiegman (Holanda/Seleção holandesa).