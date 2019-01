Cristiano Ronaldo eleito pela 13.ª vez na equipa do ano da UEFA para os adeptos

O internacional português Cristiano Ronaldo integra pela 13.ª vez o ’11’ do ano da UEFA, numa votação que distingue os melhores de 2018 para os adeptos e que foi hoje anunciada pelo organismo do futebol europeu.

O jogador, que assinou esta época pela Juventus, depois de nove épocas no Real Madrid, no qual conquistou quatro Ligas dos Campeões nos ‘merengues’, tem o recorde de presenças neste onze da UEFA (13) e foi nesta edição o segundo mais votado.

Cristiano Ronaldo recebeu 108.423 votos (64,3 por cento), atrás do croata Luka Modric (68,5 por cento), seu antigo companheiro no Real Madrid, que venceu também pela primeira vez a Bola de Ouro, da France Football, e o prémio The Best, da FIFA.

O terceiro jogador mais votado pelos utilizadores registados na página da UEFA para a equipa do ano, foi o argentino Lionel Messi (63,7 por cento), que desde 2008 tem dividido com Cristiano Ronaldo todos os prémios mais importantes.

Na equipa, numa votação com cerca de 170.000 utilizadores e 1,8 milhões de votos, a baliza foi ‘entregue’ a Marc-André Ter Stegen (30,4 por cento), a defesa a Sergio Ramos (49,7 por cento), Van Dijk (46,2 por cento), Varane (44,9 por cento) e Marcelo (61,1 por cento).

No meio-campo os mais escolhidos foram Luka Modric (68,5 por cento), N’Golo Kanté (53 por cento) e Eden Hazard (38,6 por cento), e o ataque ficou para Kylian Mbappé (38,6 por cento), Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

O Real Madrid, que conquistou a terceira Liga dos Campeões consecutiva, é a equipa mais representada em jogadores, com Sergio Ramos, Varane, Marcelo e Luka Modric, além de Cristiano Ronaldo, que cumpriu metade da época nos ‘merengues’.