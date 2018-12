Desporto Cristiano Ronaldo distribui presentes de Natal a crianças de hospital de Turim Por

A viver em Itália à alguns meses, Cristiano Ronaldo visitou a ala de oncologia e hematologia pediátrica do hospital de Turim, esta segunda-feira, na véspera de Natal, para estar com as crianças ali internadas e oferecer-lhes presentes.

No seu primeiro natal em Itália, Ronaldo visitou a ala de hematologia e oncologia pediátrica do Hospital Infantil Regina Margherita, em Turim, na véspera de Natal.

De acordo com a EFE, o internacional português fez-se acompanhar pela namorada para passar alguns momentos com as crianças do hospital e oferecer-lhes presentes.

Ronaldo esteve também à conversa com médicos, enfermeiros e auxiliares do hospital, com quem tirou fotografias.

Esta segunda-feira, recorde-se, Ronaldo recorreu às redes sociais para assinalar o Natal em família.

Vigilia di Natale speciale per @Cristiano Ronaldo e Georgina che hanno fatto visita ai bambni del "Regina Margherita" di Torino ♥️ pic.twitter.com/9LayHUKibi — VecchiaSignora.com (@forumJuventus) 24 de dezembro de 2018