Desporto Ronaldo deixa mensagem de apoio à Seleção antes da partida frente a Itália Por

Ausente das convocatórias da Seleção Nacional desde o Mundial’2018, Cristiano Ronaldo deixou hoje uma mensagem de apoio aos companheiros, a poucas horas da partida frente à Itália.

A seleção nacional, que perdeu sempre que atuou no San Siro, em Milão, apenas necessita do empate hoje para garantir o primeiro lugar do grupo 3 da Liga A, da Liga das Nações.

Por isso, Cristiano Ronaldo não esqueceu o duelo e desejou boa sorte aos companheiros, com uma publicação nas redes sociais.

“Mais um jogo rumo ao objectivo. Boa sorte, malta!”, escreveu o ‘capitão’.

Caso seja derrotado, Portugal terá nova oportunidade para assegurar a qualificação frente à Polónia, em Guimarães, em 20 de novembro, no jogo que encerra o grupo.

A partida de hoje está agendada para as 19h45 e será arbitrada pelo árbitro holandês Danny Makkelie.

Além de Cristiano Ronaldo, também Pepe está fora do encontro, no caso do central devido a castigo.