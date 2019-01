Cristas lamenta desinteresse de Costa por setor da saúde “em rutura”

A presidente do CDS-PP, Assunção cristas, lamentou hoje o desinteresse do chefe do Governo pelo setor da saúde, descrevendo-o como “em rutura” devido à “austeridade escondida”, numa conferência sobre o tema organizada pelo partido na sede de Lisboa.

“Temos um primeiro-ministro desinteressado, que despreza a realidade, que não quer estudar a fundo os assuntos e a única coisa que lhe interessa é atirar com alguma areia que o pode ajudar a colher votos”, acusou Assunção Cristas, salientando “ameaças fortes num setor em rutura”.

A líder democrata-cristã recordou que o primeiro-ministro, António Costa, “resolveu tomar uma série de decisões” no sentido do anúncio do “fim da austeridade”, como a redução dos horários para as 35 horas, mas “sem preparar a decisão nem ter outra abordagem ao nível da contratação [de mais profissionais]”.

“A austeridade que teria acabado, na verdade ficou silenciada, escondida”, apontou Assunção Cristas, criticando ainda a “ultracentralização das decisões” por parte do Ministério das Finanças.

Segundo a presidente do CDS-PP, o ponto de aplicação da austeridade deslocou-se e existe de uma forma menos visível”, mas “o problema é que não se consegue enganar toda a gente por muito tempo”.

“O primeiro-ministro quer pintar o país de cor-de-rosa. Acha que muitas coisas se resolvem com o tempo e, portanto, vai empurrando e empurrando. Nesta área isto não vai acontecer. Olhando para a população cada vez mais idosa a precisar de mais cuidados, se não encararmos estes desafios, dificilmente teremos uma saúde acessível a todos, independentemente da sua carteira ou morada geográfica ou idade”, prognosticou.

A líder centrista frisou que “a preocupação do CDS é mostrar que há alternativa”, com “foco no doente e seu bem-estar e não no sistema”, seja em ambientes públicos ou privados.

Autonomia na gestão por parte dos hospitais, designadamente para a contratação de recursos humanos, e modelos de financiamento desligados da produção foram defendidos por Assunção Cristas.

“As esquerdas não servem para o nosso país porque não têm nenhuma prova dada, estão desligadas da realidade e desconsideram o trabalho que muita gente faz em todo o país em prol da saúde”, acrescentou, lastimando ainda que haja “todos os dias mais notícias e más notícias na área da saúde” e um “descontentamento generalizado”.