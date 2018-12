Mundo Criança que falou com Trump garante que o Pai Natal é real (com vídeo) Por

Este Natal ficou marcado, nos EUA, pela conversa de Donald Trump com uma menina de 7 anos, depois do Presidente lhe perguntar se ainda acreditava no Pai Natal. Collman Lloyd não tem dúvidas de que Trump se enganou: o Pai Natal existe mesmo.

Tudo começou com uma iniciativa da Casa Branca, que para promover o ‘Santa Tracker’ (um sistema de geolocalização do Pai Natal desenvolvido pelo Comando Norte-Americano de Defesa Aeroespacial) pôs Donald e Melania Trump a conversar com várias crianças, pelo telefone.

Só que o Presidente dos EUA surpreendeu toda a gente ao perguntar a uma menina se ainda acreditava no Pai Natal… aos 7 anos.

“Aos 7 anos, isso é marginal”, afirmou Donald Trump.

O termo usado – marginal – foi de imediato “politizado”, no entender do pai de Collman Lloyd.

“Preferia deixar a política fora do Natal. O que ele disse não me incomodou, gosto que os meus filhos sejam tratados como adultos”, adiantou Donald J. Lloyd, em declarações ao The Post and Courier.

Mas esta explicação do pai já veio fora de tempo: a pergunta de Trump, “ainda acreditas no Pai Natal com 7 anos?”, era já o assunto do momento nos EUA.

Depois de toda a polémica, foi finalmente divulgada a resposta da pequena Collman.

O Pai Natal é real, garante a menina de 7 anos, que argumentou com provas: o leite e as bolachas que deixou na árvore desapareceram e no mesmo lugar surgiu uma prenda com o nome dela.

Veja Collman Lloyd a falar com Donald Trump ao telefone.