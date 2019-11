Crescimentos da zona euro e Alemanha revistos em baixa, França e Itália mantêm ritmo

Bruxelas reviu hoje em baixa as previsões de crescimento da economia da zona euro para 1,1 por cento este ano e 1,2 por cento em 2020, piorando também as projeções para a Alemanha e mantendo as estimativas para França e Itália.

No que se refere aos países do euro, na comparação com as anteriores projeções macroeconómicas de verão, publicadas em julho, as previsões de outono do executivo comunitário retiram uma décima às expectativas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) este ano (há quatro meses previa uma expansão de 1,2 por cento) e duas décimas à previsão de crescimento em 2020 (antecipava antes 1,4 por cento).

A Comissão espera que o ritmo de crescimento se mantenha em 1,2 por cento também em 2021.

O executivo comunitário reviu também em baixa as previsões para economia alemã, a maior da zona euro, apontando para um crescimento de 0,4 por cento em 2019, face aos 0,5 por cento estimados em julho, e para 1,0 por cento em 2020, face à anterior estimativa de 1,4 por cento.

Em 2021, o ritmo de crescimento do PIB alemão deverá permanecer nos 1,0 por cento.

Já a economia francesa manterá um ritmo de crescimento de 1,3 por cento no ano corrente.

O PIB de França deverá crescer 1,3 por cento em 2019 (sem alterações face às duas estimativas anteriores) e em 2020, tendo a estimativa para o próximo ano sido revista em baixa pela segunda vez, depois de ter sido apontado um crescimento económico de 1,5 por cento, na primavera, e de 1,4 por cento, no verão.

Para 2021, Bruxelas antecipa um novo abrandamento da economia francesa, para 1,2 por cento.

As previsões de hoje alertam para um défice de 3,1 por cento nas contas públicas de França, acima do limite de 3 por cento imposto pelas regras europeias do pacto de estabilidade.

Por seu lado, a Itália deverá manter o seu ritmo de crescimento de 0,1 por cento este ano, antecipando-se um arrefecimento para 2020, de 0,7 por cento para 0,4 por cento, alertando Bruxelas para um aumento do défice e da dívida nos próximos anos.

Em 2021, a economia italiana deverá crescer 0,7 por cento.

Para a economia irlandesa está previsto um crescimento de 5,6 por cento este ano, que se modera para 3,5 por cento em 2020 e 3,2 por cento em 2021

A economia grega, por seu turno, deve crescer 1,8 por cento este ano e acelerar para 2,3 por cento em 2020, e manter-se resiliente face ao ambiente externo mais enfraquecido.