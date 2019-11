Crescimento na OCDE abranda para 0,3 por cento no terceiro trimestre face ao anterior

O crescimento económico no conjunto dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) abrandou ligeiramente para 0,3 por cento no terceiro trimestre, face aos 0,4 por cento do trimestre anterior, foi hoje anunciado.

Segundo as estimativas provisórias avançadas hoje, o Produto Interno Bruto (PIB) dos 36 países da OCDE cresceu 0,3 por cento entre julho e setembro.

Entre as sete maiores economias da OCDE, “o crescimento do PIB desacelerou acentuadamente” no Japão (para 0,1 por cento, face aos 0,4 por cento entre abril e junho), tendo-se mantido estável nos EUA (nos 0,5 por cento), em França (nos 0,3 por cento) e em Itália (nos 0,1 por cento), nos dois últimos casos pelos terceiro e quarto trimestres consecutivos, respetivamente.

Em aceleração esteve o PIB do Reino Unido e da Alemanha (para 0,3 por cento e 0,1 por cento, respetivamente), após uma contração de 0,2 por cento em ambos os casos no trimestre anterior.

Em termos homólogos, ou seja, comparando com o terceiro trimestre de 2018, o crescimento económico no conjunto dos países da OCDE estabilizou nos 1,6 por cento entre julho e setembro.

Entre as sete principais economias do grupo, os EUA registaram o maior crescimento homólogo (2,0 por cento), enquanto Itália registou o menor, de 0,3 por cento.

A OCDE indica ainda que entre julho e setembro o crescimento do PIB se manteve estável na zona euro (nos 0,2 por cento), tendo acelerado “marginalmente” na União Europeia (para 0,3 por cento, face a 0,2 por cento no segundo trimestre).