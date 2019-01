Crescimento do comércio externo chinês recua em período de disputas com EUA

O ritmo de crescimento do comércio externo da China desacelerou, em 2018, coincidindo com outros indicadores negativos da economia chinesa, numa altura de crescentes disputas comerciais com Washington e de queda na procura global.

Segundo dados das alfândegas da China hoje divulgados, as exportações subiram 7,1 por cento, depois de terem aumentado 7,9 por cento, em 2017. As importações avançaram 12,9 por cento, após um aumento de 15,9 por cento, no ano anterior.

A desaceleração pressiona Pequim a resolver as disputas comerciais com os Estados Unidos, suscitadas pelas ambições do país asiático para o setor tecnológico.

O ritmo de crescimento das exportações da China para os EUA não recuaram até ao final de 2018, apesar de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter aumentado as taxas alfandegárias sobre cerca de metade das importações oriundas da China.

Analistas consideram, no entanto, que as encomendas devem cair drasticamente a partir deste ano.