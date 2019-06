Motores Craig Breen regressa ao ‘Mundial’ de Ralis na Finlândia com a Hyundai Por

A Hyundai causou alguma surpresa hoje ao anunciar que Craig Breen está de regresso ao Campeonato do Mundo de Ralis no próximo Rali da Finlândia aos comandos de um i20 WRC.

O irlandês, antigo piloto da Citroën, regressa assim ao WRC para disputar uma prova onde subiu ao pódio em 2016, mas desta vez tendo a seu lado Paul Nagle, ex co-piloto de Kris Meeke.

Breen junta-se assim a Thierry Neuville e a Andreas Mikkelsen na prova nórdica que se disputa entre 1 e 4 de agosto, ostentando nas portas do seu Hyundai o # 42, o número que usava quando competia no karting.

Para se habituar à sua nova ‘montada’ e ao novo navegador, o piloto de Kilkenny estará à partida do Rali da Estónia, que se disputa entre os dias 12 e 14 de julho.

“Estou radiante por me juntar à Hyundai Motorsport no Rali da Finlândia e por regressar aos comandos de um WRC. A espera foi longa a ver toda a gente a correr este ano. A Finlândia foi o rali que disputei mais no WRC, e espero poder trazer algo há equipa e terei tempo para me habituar antes da prova. Será um desafio, mas vou estar pronto”, reagiu Craig Breen.

Já para o líder da equipa Hyundai, Andrea Adamo, a decisão e ir ‘buscar’ o irlandês é justificada pela altura da época: “A batalha pelo campeonato entre numa fase crítica e a competição é tão cerrada entre as marcas que integramos Craig Breen na nossa formação de pilotos para a Finlândia. Ele demonstrou classe neste evento no passado e possui uma grande experiência que nos será preciosa. Queremos que se prepare o suficiente no Rali da Estónia”.

Esta escolha por Breen é um pouco surpreendente, pois Sebastien Loeb venceu três vezes a prova no país dos mil lagos e Dani Sordo vem de uma vitória na Sardenha. Isto apesar de nem o francês nem o espanhol estarem na disputa pelo título.