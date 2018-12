Motores Craig Breen ‘quebra silêncio’ sobre a saída da Citroën Por

Contrariamente ao que sucede com a Hyundai, a Citroën alinhará regularmente em 2019 apenas com dois Citroën C3 WRC no Campeonato do Mundo de Ralis. Isso significou a saída de Craig Breen da equipa.

E com a entrada de Sebastien Ogier e Esapekka Lappi na equipa da marca francesa Craig Breen viu-se de repente sem lugar no WRC do próximo ano. Uma situação que deixou o irlandês numa situação muito difícil.

Contrariamente a Mads Ostberg, que terá um programa parcial, Breen ainda não tem o futuro definido. Agora quebrou o silêncio num vídeo publicado no facebook, onde fala do que lhe vai na ‘alma’: “As últimas semanas foram uma dura prova. Não ter um contrato para o ano é qualquer coisa que achei difícil de encaixar”.

Dececionado pelo facto da Citroën não lhe ter renovado contrato, o irlandês, 11º no Campeonato do Mundo de 2018 fala de como têm sido as suas últimas semanas: “De momento sinto-me melhor. Trabalhamos bastante para encontrar um lugar no WRC. Existe uma boa probabilidade de que isso aconteça proximamente. Tenho de estar otimista, tenho muitas pessoas que ajudam a realizar este projeto”.