Motores Craig Breen pode ter mais oportunidades com a Hyundai esta época Por

Craig Breen é o reforço da Hyundai este fim de semana no Rali da Finlândia, mas poder a vir a ter a possibilidade de competir pela marca coreana na Turquia e na Grã-Bretanha.

O irlandês, ex-piloto da Citriën, está no ‘radar’ da formação de Alzenau para os dois eventos caso obtenha agora um bom resultado no país dos mil lagos.

Thierry Neuville é o único piloto com que a Hyundai compete em todas as rondas do WRC 2019, apontando o belga ao título mundial, enquanto Dani Sordo, Sebastien Loeb e Andreas Mikkelsen têm programas mais reduzidos.

Se o norueguês pode ser uma ‘carta fora do baralho’ para a Turquia e mesmo para a Grã-Bretanha, e Sordo a não serem particulares fãs da prova britânica, Breen poderá ter uma grande possibilidade de alinhar no evento que tem como ‘palco’ as especiais do País de Gales.

Para já o chefe da Hyundai Motorsport, Andrea Adamo, diz que Mikkelsen precisa de mais autoconfiança. Se isso se traduzirá numa substituição por Craig Breen ainda está por saber, uma vez que o italiano é evasivo na resposta. Afirma apenas: “Ele (Mikkelsen) tem de acreditar em si. Toda a gente me pergunta porque Mikkelsen não foi à Córsega, bla, bla, bla. Eu não sou o mau professor, tento apenas gerir as pessoas o melhor que posso”.