Craig Breen diz que vai ter mais oportunidades na Hyundai

Craig Breen mostra-se confiante de que a Hyundai lhe vai dar mais oportunidades para além de competir no Rali da Suécia, e depois em Gales Grã-Bretanha, mais para o final do ano.

O irlandês de 30 anos não tem um programa completo com a equipa de Alzenau no Campeonato do mundo de Ralis, mas, tal como a prova escandinava, à qual foi chamado para substituir Sebastien Loeb, poderá ter outras oportunidades para evoluir com o i20 Coupé WRC.

“Este será um rali pequeno (depois da redução do percurso devido à falta de neve), mas é fantástico estar de regresso com o Paul (Nagle, o navegador)”, diz Breen, assumindo: “Quero que as pessoas na Hyundai não tenham outra alternativa se não chamar-nos fde novo. Esse será o objetivo”.

Em 2019 o irlandês disputou apenas duas provas do Campeonato do Mundo com o Hyundai i20 WRC, não havendo quaisquer garantias que isso não volte a suceder. Mas Craig está preparado para essa eventualidade: “Isso funcionou no ano passado. Fui conhecendo o carro a durante um dia e participava no rali no fim de semana seguinte. É por isso que guiei tantos carros diferentes no ano passado”.

“Sabia que regressaria um dia ao volante de um WRC sem saber necessariamente que tempo teria para me preparar. Penso estar pronto a mudar de carro e ter um bom desempenho desde o início”, diz o piloto cujo programa principal este ano está orientado para o Campeonato da Europa (ERC).