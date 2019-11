CP está a recuperar oito comboios para linhas suburbanas de Lisboa – Presidente

O presidente da CP – Comboios de Portugal, Nuno Freitas, anunciou hoje na estação do Rossio que a empresa está a recuperar oito comboios para entrarem em operação nas linhas suburbanas de Lisboa em 2020.

“Estamos a recuperar oito unidades quádruplas que estavama abandonandas e que ficarão prontas ao longo de 2020, o que significa um aumento de 13 por cento do parque operacional”, revelou Nuno Freitas na cerimónia de assinatura do contrato de serviço público entre a CP e o Estado, na estação do Rossio, em Lisboa.

O líder da empresa de caminhos-de-ferro sublinhou ainda que estes oito comboios, caso fossem compradas hoje, custariam à CP cerca de 70 milhões de euros”.