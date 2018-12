CP diz que só circularam 41 comboios até às 12:00 dos 243 programados pela empresa

A greve de hoje na CP – Comboios de Portugal fez com que até às 12:00 tivessem circulado 17 por cento dos comboios programados, segundo o mais recente balanço da transportadora que garante o cumprimento dos serviços mínimos.

“Até às 12:00 da manhã, circularam 41 comboios, dos quais 32 pertencentes aos serviços mínimos, que foram decretados pelo Tribunal Arbitral para os serviços urbanos de Lisboa e Porto. O número de comboios programados até esta hora era de 243”, indica a CP em comunicado.

Contactada pela agência Lusa, fonte da empresa garantiu que os serviços mínimos estão a ser integralmente cumpridos.

No primeiro dia de greve iniciada na segunda-feira às 12:00 realizaram-se 47 por cento dos comboios, ou seja, 589 de um total programado de 1.256.

A paralisação termina hoje à meia noite, mas a CP espera que na quarta-feira a circulação ainda tenha perturbações.

A paralisação foi convocada pelo Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) e pela Associação Sindical das Chefias Intermédias de Exploração Ferroviária (ASCEF), que contestam o “incumprimento do acordado com o Governo, em setembro de 2017, referente ao recrutamento de 88 trabalhadores operacionais […] da área comercial itinerante e para as bilheteiras da CP”.

As duas estruturas sindicais afirmam que o executivo e a CP estão em “incumprimento para com os trabalhadores” que representam na negociação da contratação coletiva desde 01 de outubro deste ano, referindo que “têm realizado várias iniciativas e apelos junto da empresa e do Governo para que o processo negocial fosse concretizado, não tendo até ao momento obtido qualquer respostas às propostas do Acordo de Empresa e regulamento de carreiras apresentadas”.

Conforme anunciado na sexta-feira, os serviços mínimos da greve dos trabalhadores da CP incluem a circulação de quase 190 comboios, nos serviços urbanos de Lisboa, nos urbanos do Porto, na Linha de Cascais e na Linha de Setúbal.