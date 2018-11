Nacional Cozinheiro de Ljubomir cortou dedo ao ouvir relato do dérbi na cozinha Por

O novo livro de Ljubomir Stanisic revela uma história curiosa. Um cozinheiro do Bistro 100 Maneiras cortou um dedo, na cozinha, durante um golo no dérbi entre Benfica e Sporting.

Na obra, que torna públicas algumas das histórias que ocorreram nos ‘bastidores’ do restaurante do chef bósnio, é narrado o acidente que ‘vitimou’ o dedo do chef João Mateus.

Fanático pelo Sporting, o cozinheiro não conseguiu folga no dia de um dérbi com o Benfica, mas foi autorizado por Ljubomir Stanisic a ouvir o relato.

“Só que o Ljubo também proíbe gritos na cozinha”, lembrou Mónica Franco, a esposa do chef bósnio e coautora do livro, em declarações à Máxima.

“Então, de repente marca um, marca outro, está 2-2 e quando o Benfica marca o terceiro golo o [João] Mateus, que estava a cortar uma cebola e não queria gritar, acaba por cortar o próprio dedo”.

É uma das histórias que marcam os oito anos do Bistro 100 Maneiras, entre “explosões, engates na casa de banho e copos partidos em cima das cabeças dos clientes”.

Refira-se que João Mateus teve o dedo recuperado e continua a trabalhar na cozinha do restaurante.