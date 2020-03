Nas Notícias Covid-19 provoca terceira vítima mortal em Portugal Por

Portugal regista três vítimas mortais do novo coronavírus, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), que dá conta de 785 casos confirmados.

A terceira morte, de acordo com a DGS, ocorreu na Região Centro. As duas primeiras mortes tinham sido registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Os dados do boletim epidemiológico hoje divulgado, com dados até às 24:00 de quarta-feira e atualizado às 11:00 de hoje, indicam que há mais 143 casos confirmados de Covid-19 do que na quarta-feira.