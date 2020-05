Apresentações/Novidades Covid-19 motiva ampliação da garantia da Porsche Por

A Porsche anunciou a ampliação da garantia para os seus automóveis novos por três meses adicionais, devido à situação de pandemia de Covid-19.

Uma medida que é válida para todos os veículos novos com garantia a expirar entre o primeiro dia de março e o último de maio deste ano, sendo livre de custo para os clientes da marca e válida em todo o mundo.

A ampliação da garantia da também se aplica a clientes que já a tenham adquirido na modalidade Porsche Approved, com continuidade após o fim da garantia dos seus carros novos. Caso esta modalidade comece dentro do período em questão ela também será estendida por três meses.

O objetivo da marca de Weissach é, segundo o seu responsável de vendas, Daniel Schikraft, “criar entusiasmo entre os clientes, e isso incluir oferecer serviços extraordinários, especialmente em tempos difíceis” como o que vivemos.

Daí que a Porsche tenha optado por “uma solução uniforme e não burocrática em todo o mundo”. Ou seja: “Os clientes não têm de fazer nada – os Porsche Center vão considerar a extensão de garantia automaticamente”.

A nova data do final da garantia será calculada a partir do final do período atual. Se a garantia do carro novo expirar em 20 de março de 2020, por exemplo, a extensão será aplicada por mais três meses, até 20 de junho de 2020. Uma garantia para carro novo com final previsto para 15 de maio de 2020 será estendida até 15 de agosto de 2020.

Convém lembrar que a garantia para carros novos é sempre válida por um mínimo de dois anos e inicia no dia em que o carro é entregue ao cliente. A garantia Porsche Approved para carros usados cobre um período de pelo menos 12 meses – com a opção de uma extensão. As garantias podem ser requeridas a qualquer Porsche Partner em todo o mundo.