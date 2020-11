Nas Notícias Covid-19 é usada para “vomitar ódio” contra o PCP, diz Francisco Lopes Por

Francisco Lopes, um histórico do PCP, afirmou que a pandemia de covid-19 está a ser utilizada por outros partidos e movimentos políticos para “vomitar ódio” contra os comunistas.

O histórico dirigente comunista visava quem criticou a realização do XXI Congresso do PCP durante o estado de emergência, com o ataque de Francisco Lopes a ser proferido no último dia do evento.

“Esses candidatos a carrascos da liberdade e da democracia, invocando a epidemia, vomitam ódio contra o partido e clamam pela proibição do congresso”, atirou Francisco Lopes, que foi reeleito para mais quatro anos na Comissão Política e no Secretariado do PCP.

“Neste estado de emergência, temos centenas de milhares de trabalhadores a continuar a laborar e a deslocarem-se sem quaisquer garantias de segurança sanitária, sujeitos a violação de direitos nos salários ou nos vínculos. Mas, para os arautos da exploração e da limitação das liberdades, isso não é problema. Porém, se esses mesmos trabalhadores pretendem reunir em plenário, se pretendem manifestar-se e reivindicar, isso já não é aceitável”, concluiu o histórico dirigente comunista.

No congresso, realizado em Loures, Jerónimo de Sousa foi eleito secretário-geral pela quinta vez.